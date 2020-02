Cristiano Ronaldo: «Il gol più bello l’ho fatto alla Juventus»

Cristiano Ronaldo, che ha appena compiuto 35 anni, non ha alcun dubbio: «Giocare alla Juve mi dà la possibilità di vincere ancora la Champions».

Cristiano Ronaldo è il Re. Re dei gol, re dei social, re dei bomber e re dei calciatori in attività. E’ fuoriclasse di livello mondiale che la Juventus è riuscita a strappare al Real Madrid e a regalare al calcio italiano. Insomma, un fenomeno globale di cui la società bianconera sta godendo in termini di marketing e aumento del fatturato. Ieri CR7 ha compiuto 35 anni e oggi ha rilasciato un’intervista in patria a Canal 11. Ha detto come al solito cose interessanti, mai banali, che hanno captato l’interesse dei suoi tifosi ed anche degli invidiosi detrattori.

Cristiano Ronaldo ha ancora tanta fame

Il campione bianconero è partito dal futuro, quello che ha voglia di affrontare di petto e di scrivere da zero. «Non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto – ha raccontato Cristiano Ronaldo -. Mi sarei visto a 35 anni mentre andavo a pescare a Madeira». Invece il futuro parla ancora di Champions League, un tabù in casa Juventus che il portoghese vuole sfatare: «Vincere dipende da molti fattori, ma abbiamo le qualità per vincerla. Andiamo avanti passo dopo passo».

Il suo gol più bello

Segnare è nel suo dna. Vive per bucare il portiere avversario e per aumentare la sua gloria. «Il mio gol più bello è stato contro la Juventus, quello in rovesciata è stato sicuramente il più difficile». Cristiano Ronaldo però ha ancora voglia di vincere: «Giocare alla Juve mi dà la possibilità di vincere ancora la Champions, abbiamo una buona squadra ma sappiamo che è difficile».

