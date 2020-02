Sanremo 2020, Ronaldo con Georgina? Le ultime news

Sanremo 2020: grande attesa questa sera al Festival. Al fianco di Amadeus, tra le conduttrici, ci sarà Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

La modella argentina salirà sul palco dell’Ariston e si farà conoscere al grande pubblico italiano, che sta seguendo praticamente in massa la kermesse canora. Basti pensare che lo share televisivo è andato oltre il 50% nelle prime due serate. Ma oggi il motivo di interesse è anche un altro: ci sarà Ronaldo a Sanremo?

Vige il massimo riserbo sull’eventuale presenza del campione portoghese della Juventus in Liguria, quando ormai manca poco all’inizio della terza serata. Georgina Rodriguez questa mattina è arrivata a Sanremo in elicottero mentre CR7 si è allenato insieme alla squadra in vista della trasferta di Verona. Proprio un messaggio della bellissima compagna di Cristiano («Sanremo, stiamo arrivando») può però essere un serio indizio sulla presenza del calciatore a questa serata.

Non è infatti da escludere un arrivo dell’ultimo minuto, sempre in elicottero, da parte del campione bianconero. Che del resto a novembre aveva già accompagnato Georgina a Siviglia in occasione degli Mtv Awards, mettendo per un attimo da parte i suoi impegni calcistici. Ci sperano i tanti appassionati di musica che non solo saranno presenti in teatro, ma anche tutti quelli che in strada aspettano con trepidazione l’arrivo dei vip.

Staremo a vedere dunque se Ronaldo – che proprio ieri ha festeggiato il compleanno – sarà o meno a Sanremo 2020, basta attendere soltanto un altro po’.

