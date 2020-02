Higuain lascia la Juventus, calciomercato: ritorna in Argentina?

Gonzalo Higuain lascia la Juventus a fine stagione? Stando alle ultimissime news di calciomercato sembrerebbe spuntare l’ipotesi di un ritorno in Argentina.

Gonzalo Higuain non sta senz’altro vivendo una delle stagioni migliori con la maglia della Juventus. Stando alle ultimissime news di calciomercato, il Pipita starebbe soffrendo parecchio la concorrenza con Paulo Dybala e l’impossibilità di Maurizio Sarri, salvo rari casi, di proporre in pianta stabile il tridente.

Cristiano Ronaldo è intoccabile e quindi rimango in tre per due maglie: oltre ai due argentini, infatti, adesso si è aggiunto anche Douglas Costa, tornato in pianta stabile dopo i suoi numerosi infortuni.

Per questo motivo sta balenando un’ipotesi dall’Argentina secondo la quale il ragazzo starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in patria, con il River Plate che sarebbe pronto a riabbracciare il ragazzo che in sole tre stagioni agli inizi della sua carriera ha messo a segno qualcosa come 15 reti, nemmeno 20enne.

TI POTREBBE INTERESSARE: Verona Juventus, i convocati: due giovani aggregati alla prima squadra

Higuain torna in Argentina? Calciomercato Juventus: le ultime

Gonzalo Higuain lascia la Juventus e torna al River Plate a giugno? Al momento l’ipotesi sembra inverosimile dal momento che il ragazzo sentirebbe di avere ancora molto da dare al calcio europeo. Inoltre, fattore non marginale, ci saranno sicuramente tanti club interessati a lui che, tuttavia, l’anno scorso, sia al Milan che al Chesea, ha steccato in maniera importante.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Icardi alla Juventus, Calciomercato: il Psg non lo riscatta

Al netto di questo, un rientro in patria rappresenterebbe per il Pipita un ritorno alle origini: verrebbe infatti accolto come un vero e proprio idolo della tifoseria, fatto che anche alla Juventus sta accadendo.

Al momento non c’è comunque nulla di certo e la voce non sta trovando conferme, ma molto dipenderà dallo spazio -e dalle reti- che il ragazzo metterà a segno da qui a fine stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK