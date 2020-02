Mauro Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno: il Psg non avrebbe intenzione di riscattarlo, complice un rendimento sottotono. Tornerà all’Inter.

Mauro Icardi non verrà riscattato dal Psg a fine stagione: l’attaccante tornerà all’Inter e bisognerà capire quale sarà il suo futuro. Questo è quello che riporta Sportmediaset, secondo le cui fonti il rendimento dell’attaccante classe 1993 sarebbe stato davvero deludente negli ultimi tempi a tal punto che il club parigino avrebbe deciso di rispedire al mittente l’attaccante che, dopo un ottimo avvio, non sta più segnando quanto dovrebbe.

La Juventus in tal senso è davvero interessata al ragazzo per due motivi: il primo, per il fatto che comunque sia si tratta di un grande talento che sa fare gol. In seconda battuta, perchè si tratta di una grandissima occasione per prendere un ragazzo giovane, che potrebbe svecchiare l’età media del reparto avanzato, ad un prezzo magari agevolato, visto e considerato il fatto che tra le fila dei nerazzurri, per lui, non sembra esserci proprio posto.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Psg e Inter non lo vogliono

Nella decisione da parte del Psg di non riscattare Icardi, che con tutta probabilità tornerà all’Inter, ha pesato parecchio l’opinione dello spogliatoio dei campioni di Francia, con Mbappé su tutti che in tempi recenti avrebbe contestato a Tuchel il fatto che sia stato sostituito proprio per lasciare spazio ad un attaccante come l’ex Sampdoria e giovanili del Barcellona.

Insomma, per il marito di Wanda Nara non sembrano proprio bastare i 18 gol in 26 presenze tra Ligue 1, Champions League e Coupe De La Ligue, conditi per giunta da 4 assist. L’ultima rete dell’attaccante è stata proprio realizzata nell’ultimo turno di campionato nella vittoria di misura per 2-1 contro il Nantes in trasferta: ad aprire le danze è stato proprio l’ex Inter. Ma a quanto pare non basta.

