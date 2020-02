Verona Juventus, i convocati: due giovani aggregati alla prima squadra

E’ stata ufficialmente diramata la lista dei convocati di Verona Juventus, con Maurizio Sarri che ha deciso di aggregare due giovani alla prima squadra.

Tramite il proprio sito ufficiale in vista di Verona Juventus, gara in programma domani sera alle ore 20:45, è stata diramata la lista dei convocati dei bianconeri di Maurizio Sarri. Tra questi ci sono anche due calciatori della formazione Under 23, ossia Olivieri e Coccolo.

Il grande assente è Federico Bernardeschi che non è stato convocato ed è fuori dalla lista a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra e per questo motivo, nonostante non sia nulla di grave, è stato comunque tenuto fuori da questo incontro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Icardi alla Juventus, Calciomercato: il Psg non lo riscatta

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

41. Coccolo

77. Buffon

Convocati Verona Juventus: la lista

Nella lista convocati di Verona Juventus abbiamo sostanzialmente tutti i giocatori a disposizione salvo i soliti Sami Khedira e Giorgio Chiellini che sono ancora out per i rispettivi infortuni, così come Danilo.

Per il resto tutti convocati, con De Sciglio che dovrebbe partire dal primo minuto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, beffa Paratici: un obiettivo ha appena rinnovato

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK