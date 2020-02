Juventus, ecco quando può tornare Chiellini

Giorgio Chiellini ormai sta per tornare. L’esperto difensore ha ormai superato il suo infortunio ed è tornato anche ad allenarsi in gruppo. Ma quando tornerà in campo?

E’ questa la domanda che i tifosi bianconeri si stanno facendo, perché nonostante l’esplosione di De Ligt Chiellini rimane un perno di questa squadra, un giocatore che sarà indispensabile quando arriveranno le partite che contano. In campionato e in Champions League. Tuttavia in casa Juventus non c’è alcuna volontà di accelerare i tempi.

E questo lo ha confermato anche l’allenatore Maurizio Sarri durante la conferenza stampa della vigilia di Verona-Juventus. Parlando proprio delle condizioni fisiche di Chiellini, il tecnico è stato abbastanza chiaro. «Giorgio in questo momento alterna lavori individuali a quelli collettivi, è molto importante averlo in gruppo. Siamo nei tempi previsti post intervento. Per averlo nelle gare ufficiali bisognerà ascoltare lui, le sue sensazioni individuali saranno le più importanti. Clinicamente è guarito» ha detto.

E dunque ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivederlo in campo, tutto dipenderà dal calciatore. Quando si sentirà pronto scenderà in campo al fianco dei compagni. Repubblica oggi ha ipotizzato delle date relative al suo rientro. La partita giusta per rientrare potrebbe essere Spal-Juventus del prossimo 22 febbraio. Un test per capire le sue condizioni anche in vista della sfida del primo marzo, quella che potrebbe decidere lo scudetto: Juventus-Inter.

Senza dimenticare poi le altre sfide di Champions League nelle quali la sua esperienza a livello internazionale potrebbe essere decisiva.

