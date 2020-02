Lite Higuain Sarri, Verona Juventus: Pipita non gradisce sostituzione

Lite Higuain Sarri durante Verona Juventus: il Pipita non gradisce la sostituzione di Maurizio Sarri che fa entrare Paulo Dybala. Cos’è successo?

Non ha di certo gradito la sostituzione Gonzalo Higuain durante Verona Juventus: al sessantesimo minuto di gioco infatti il Pipita è stato richiamato in panchina da parte di Maurizio Sarri per lasciare spazio al pimpante Paulo Dybala, con la Joya che subito dopo pochi minuti dall’ingresso in campo si è dimostrato fenomenale entrando bene nell’azione da gol che ha portato al vantaggio di Cristiano Ronaldo.

Insomma, l’argentino ex Milan e Chelsea non sembra aver gradito moltissimo la sostituzione ma alla fine la scelta ha pagato l’allenatore.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Gol Kumbulla era regolare? Verona Juventus: ecco cos’è successo

Lite Higuain Sarri Verona Juventus: cos’è successo?

La lite Higuain Sarri durante Verona Juventus, e non è la prima volta che accade, si è consumata in questo modo: il Pipita non ha dato il cinque all’allenatore che aveva cercato come sempre accade la sua mano.

Il nazionale argentino inoltre ha continuano a parlottare da solo, segnale inequivocabile del fatto che non abbia proprio gradito la scelta del tecnico. Chissà, però, dopo aver visto la bellissima difesa di palla da parte di Dybala che ha dato il via al gol di Cristiano Ronaldo che ha portato in vantaggio i suoi, come avrà reagito.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Verona Juventus diretta streaming: come fare per vedere la partita online

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK