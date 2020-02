Verona Juventus streaming: ecco come e dove poter seguire la sfida in programma stasera allo stadio Bentegodi alle ore 20:45.

Verona Juventus sarà l’anticipo serale della 23esima giornata di Serie A. Allo stadio Bentegodi, con il fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, andrà in scena un match molto atteso. I bianconeri andranno infatti a far visita a una delle squadre più in forma di questo campionato, come perfettamente dimostrato dal pari a reti bianche, ottenuto mercoledì sul campo della Lazio.

Verona Juventus streaming diretta live: come seguire la partita online

Soliti dubbi di formazione per il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri. I ballottaggi principali riguardano soprattutto il reparto offensivo. La scelta dovrebbe ricadere su Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. La Joya potrebbe quindi agire da falso nueve, relegando Higuain in panchina. Il Pipita sarebbe comunque pronto a entrare a partita in corso. Per il resto tutto sembra essere deciso, con de Ligt ad affiancare Bonucci in difesa e Bentancur e Rabiot a completare il trio di centrocampo con Pjanic. Solito 3-4-2-1 invece per il Verona di Juric, con Zaccagni e Pessina alle spalle di Borini.

Verona-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà quindi visibile su smartphone, tablet, pc e su tutti gli altri dispositivi abilitati, come le moderne smart tv compatibili con la app, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o X Box oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Verona Juventus sarà però disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN 1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky DAZN. Insomma, tante possibilità per seguire quest’importante partita.

