Video Gol Ronaldo Verona Juventus: segna sempre lui, rete pazzesca

Video Gol Ronaldo Verona Juventus: 0-1. Rete stupenda, CR7 parte da centrocampo e segna. Clicca qui per vedere la rete.

Rete pazzesca di Cristiano Ronaldo che parte da centrocampo e mette a segno una rete straordinaria, fa 1-2 con Douglas Costa e parte in progressione, difende con il corpo il pallone, scarta il difensore e segna. E’ 0-1, la decide sempre lui.

Video Gol Ronaldo Verona Juventus 0-1: è partito da centrocampo!

Segna sempre Cristiano Ronaldo che va a segno da ben nove partite consecutive. Il giocatore della Juventus anche oggi ha dato prova di un’importantissima partita da vero e proprio protagonista.

Dopo la toccata e fuga al festival di Sanremo 2020 per sostenere la sua compagna Georgina Rodriguez, infatti, alcuni avevano pensato che non fosse in forma o che comunque avesse perso allenamenti importanti in quanto avrebbe avuto la testa altrove.

Forse questo tipo di tifosi non conoscono bene CR7, vero e proprio professionista a 360 gradi che non lascia mai nulla al caso: chiunque abbia avuto la fortuna di allenarlo, infatti, ha sempre elogiato il fatto che non molli mai, ponendosi sempre degli obiettivi personali da raggiungere.

Insomma, non finisce mai di stupire questo 35enne, che da poco ha festeggiato il compleanno ma sembra non invecchiare mai.

