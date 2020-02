Emre Can, eurogol col Borussia: tifosi Juventus scatenati sui social

Emre Can ha messo a segno un gol bellissimo con la sua nuova maglia del Borussia Dortmund: il calciatore porta i suoi alla vittoria, il video dell’ex Juve.

Ha già dimenticato la Juventus Emre Can che con la sua nuova maglia del Borussia Dortmund ha messo a segno un gol a dir poco stupendo nella vittoria in trasferta del suo Bayer Leverkusen per 3-2 in cui ha contribuito mettendo a segno il secondo gol dei gialloneri.

Il centrocampista classe 1994 ex Liverpool, dopo sei mesi passati tra panchina e tribuna tra le fila dei bianconeri, è finalmente ritornato protagonista in una squadra che finalmente ha dimostrato di credere in lui.

Il ragazzo, dopo aver preso palla sulla trequarti, è rientrato sul destro, spostato un pochino più avanti il pallone per poi fare partire un tiro a giro a dir poco straordinario che si insacca nel sette là, dove il portiere avversario non può arrivare. Il mediano tedesco è finalmente rinato.

Emre Can, gol stupendo con il Borussia Dortmund: il video

Su Twitter il video del gol di Emre Can con il Borussia Dortmund, il primo con la sua nuova maglia, diventa subito virale ed i tifosi della Juventus da una parte esultano per lui, rimasto comunque nel cuore dei bianconeri, ma dall’altra si stanno mangiando le mani per aver perso un enorme talento.

