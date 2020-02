La sconfitta con il Verona rischia davvero di lasciare il segno. E i rapporti Sarri Paratici sarebbero tutt’altro che idilliaci.

Alta tensione. Può essere romanzata così la situazione alla Juventus dopo il pesante ko con il Verona. A far discutere sono state le parole di Maurizio Sarri nel post partita. Dichiarazioni che hanno scatenato riflessioni e pensieri da parte di tutto il mondo bianconero.

Juventus, polemiche tra Sarri e Paratici? Ecco cosa è successo

“Non abbiamo coppie nello stesso ruolo. Questa non è una squadra con un progetto tattico unico, ma è una squadra costruita in maniera plurima, in base alla disponibilità dei singoli bisogna avere diverse soluzioni“. Questo è stato ciò che ha detto il mister dopo il ko con gli scaligeri. Parole che sembrerebbero corrispondere alla realtà e che farebbero quasi pensare che in verità questa squadra sia costruita a immagine e somiglianza di Max Allegri.

Una rosa che non è adatta a giocare con un solo modulo: sembrerebbe essere questo il problema di Sarri, che di certo non fa della duttilità e dell’essere camaleontico la sua principale caratteristica. E in questo si legge una piccola frecciata a Paratici, colui che, sul e attraverso il calciomercato, ha messo in piedi questa squadra. La preoccupazioni e le polemiche alla Continassa iniziano ad aumentare. Cosa succederà nelle prossime settimane? Non resta che attendere e capire.

