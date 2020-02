Esonero Sarri-Juventus? Il ko di Verona apre nuovi scenari

Esonero Sarri dalla Juventus? Dopo il ko di Verona Juventus si aprono nuovi scenari sulla panchina dei bianconeri: due nomi pronti a prendere il suo posto.

Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus dopo la sconfitta contro il Verona in trasferta per 2-1? I tifosi su Twitter sono letteralmente scatenati e gli hashtag #SarriOut si sprecano così come l’ironia legata al fatto che il gol vittoria da parte degli scaligeri sia stato messo a segno da Giampaolo Pazzini, ex dell’Inter che è una vera e propria bestia nera per i bianconeri.

Nel frattempo sul web continuano, nuovamente, a circolare i nomi dei possibili sostituti che, però, come sempre, non trovano fondamenta per il fatto che sono dettati sulle ali della rabbia e della delusione causate dalla sconfitta.

Esonero Sarri-Juventus? Due nomi per il sostituto

Il primo nome che i tifosi vorrebbero nel caso assai improbabile dell’esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus è Massimiliano Allegri: il ritorno dell’ex tecnico, sulla panchina dei bianconeri fino all’anno scorso, è chiaramente il più quotato.

Il secondo nome è invece paradossalmente ancora più utopico: Pep Guardiola che, tuttavia, va ricordato, ha un contratto in essere con il Manchester City e quindi, salvo clamorosi quanto inaspettati colpi di scena, non lascerà i Citizens almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà.

Ecco alcuni Tweet di tifosi che parlano del possibile esonero di Sarri dalla Juventus. I sostenitori della Vecchia Signora sono davvero furiosi.

chissà se Sarri sarà contento anche per i ragazzi del Verona#SarriOut — Nemo Dixit (@nemodixit) February 8, 2020

FT | Finisce la partita a Verona.

Vince il Verona, con il punteggio di 2-1#VeronaJuve pic.twitter.com/S9kTUuPMLR — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2020

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. [ComIntern per la fatal #Veronajuve, 8 febbraio 2020] pic.twitter.com/mjHj1tEe9T — Interisti Stalinisti (@IStalinisti) February 8, 2020

Non possiamo essere questi, non posso accettare che un incapace tabagista incallito ci debba distruggere in questo modo #SarriOut — Raffaele Damiano (@damiant1988) February 8, 2020

