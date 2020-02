Luca Pellegrini è un nome per il futuro della Juventus. Il terzino potrebbe tornare in bianconero: ecco qual è la strategia.

Uno sguardo al futuro. Potrebbe essere descritto così il calciomercato della Juventus. I bianconeri la prossima estate potrebbero infatti mettere a segno qualche colpo per ringiovanire la rosa e per abbassare l’età media. Un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Luca Pellegrini.

Calciomercato Juventus, Pellegrini verso il ritorno in bianconero

Il terzino, che sta stupendo e conquistando tutto con la maglia del Cagliari, è già di proprietà della società piemontese. Il giocatore farà molto probabilmente il suo ritorno in quel di Torino. Il classe ’99 vorrebbe giocarsi le sue carte e dimostrare di essere già pronto per un top club italiano ed europeo. Speranza che ha ovviamente anche la Juventus, convinta di aver trovato in lui il terzino delle prossime stagioni e per i prossimi anni.

Il 20enne è un terzino sinistro, che può giocare anche nel ruolo di quinto di centrocampo. Va detto però che nelle nazionali giovanili è stato impiegato persino come mezzala. A lanciarlo è stato Roberto Muzzi ai tempi delle giovanili della Roma. A dimostrare il suo valore è senza alcun dubbio il fatto che sia stato inserito dalla UEFA nella lista dei 50 osservati speciali per la stagione 2019-2020. Insomma, il futuro è tutto dalla sua parte. E in casa bianconera lo si sa fin troppo bene.

