Juventus, ecco la richiesta di Sarri ai veterani dello spogliatoio

“Speriamo che qualcuno mi aiuti“. Queste le parole che ha detto Maurizio Sarri nell’immediato post partita di Verona Juventus ai microfoni di Dazn. Una sconfitta quella di sabato che ha senza alcun dubbio lasciato degli strascichi. Il timore è che il momento negativo non sia solo passeggero, ma sia la dimostrazione di problemi ben più strutturali. La frase detta dal tecnico potrebbe però essere una sorta di richiesta d’aiuto. Il riferimento, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, era molto probabilmente rivolto allo zoccolo duro, per di più italiano, dello spogliatoio.

Juventus, ecco la richiesta di Sarri ai veterani

Ed è per questo che c’è grandissima attesa per il ritorno in campo di Giorgio Chiellini, che dovrà guidare la difesa. Lui, insieme a Bonucci e Buffon, dovrebbero caricarsi ancora una volta la squadra sulle spalle e tirarla fuori dalle difficoltà e dai problemi. Gli italiani sarebbero quindi coloro a cui aggrapparsi. Il pensiero, come evidenziato sempre dal noto quotidiano sportivo, non può non andare all’ottobre del 2015, quando la Juventus, all’epoca guidata da Max Allegri, si trovava, dopo 10 turni, a 11 punti dalla Roma capolista. E proprio i leader fecero fronte comune con l’allenatore.

Insomma, servirà trovare la quadra anche e in primis all’interno dello spogliatoio. Ma servono l’esperienza e la personalità. La situazione non è certo irrimediabile e grave, ma non sono più ammessi errori. Perché alla Juventus non ci possono essere alibi e tutti devono dare il massimo. Sarri ha chiesto una mano e un aiuto. Non resta attendere cosa accadrà.

