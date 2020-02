Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un centrocampista belga. Un obiettivo in vista dell’estate?

Nonostante la stagione sia a dir poco entrata nel vivo, si continua e si pensa sempre e comunque al calciomercato. I pensieri ovviamente vanno alla sessione estiva e al prossimo anno. Questo è ciò che sta accadendo anche in casa Juventus. Tanti sarebbero infatti i nomi sul taccuino di Paratici. E uno potrebbe arrivare direttamente dal Belgio.

Calciomercato Juventus, occhi su un centrocampista belga

Secondo quanto rivelato e riportato da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Hans Vanaken, centrocampista classe 1992 del Club Brugge e della nazionale belga. Sul giocatore però ci sarebbe anche l’interesse della Lazio, da tempo su di lui e che avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage. I bianconeri potrebbero però inserirsi e provare ad anticipare i tempi.

Il 27enne fa della rapidità la sua principale caratteristica. È specializzato negli assist e anche in zona gol riesce a dare il suo apporto, come dimostrato dalle 12 reti messe a segno fino a ora in questa stagione. Vanaken sa giocare con entrambi i piedi e sa farsi valere anche nel gioco aereo. Insomma, un centrocampista completo e totale, che potrebbe fare senza alcun dubbio comodo alla Juventus, alla ricerca di innesti importanti e di livello proprio in mezzo al campo. E chissà se tra Tonali e Pogba non possa spuntarla proprio il belga classe 1992.

