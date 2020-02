La sconfitta con il Verona non può passare inosservata. Ed ecco che oggi Agnelli sarà alla Continassa a seguire gli allenamenti.

Giorni delicati in casa Juventus. In casa bianconera si prova a ricompattarsi dopo il ko contro il Verona, arrivato sabato sera allo stadio Bentegodi. Una sconfitta pesante e che è il secondo in poco tempo, visto quello di due settimane fa con il Napoli. Un momento complicato ed è per questo che gli occhi non possono non essere puntati su Maurizio Sarri. L’allenatore è inevitabilmente finito sul banco degli imputati.

Juventus, Sarri sotto esame: Agnelli alla Continassa

Ed ecco che, dopo la presenza di ieri di Nedved e Paratici, oggi alla Continassa a seguire agli allenamenti ci dovrebbe e potrebbe essere il presidente Agnelli. Quest’ultimo molto probabilmente vorrà tenere la squadra a rapporto e provare a ricaricare l’ambiente. Un compito non semplice, ma che spetta di diritto al numero uno di una società.

Insomma, l’obiettivo non può non essere ripartire, già dal match di Tim Cup contro il Milan, in programma giovedì a San Siro. Una partita importante per ricominciare a correre. Sarri lo sa: non sono davvero più ammessi errori, inciampi e passi falsi. Rossoneri, Brescia e Spal saranno senza alcun dubbio tappe decisive e fondamentali. Anche perché dopo ci saranno l’andata con il Lione e il big match contro l’Inter, veri e propri spartiacque della stagione del club bianconero.

