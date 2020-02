Crisi Juventus, Agnelli va a cena con Sarri. Poi arriva Paratici

Il presidente Agnelli è preoccupato per la crisi Juventus. Ieri sera è andato a cena con Sarri, al tavolo è arrivato anche il ds Fabio Paratici.

Andrea Agnelli e Maurizio Sarri, raggiunti anche da Fabio Paratici, si sono incontrati per un confronto sul momento. La crisi Juventus è lampante, tanto che l’Inter è lanciata verso lo scudetto. Secondo quanto riporta il quotidiano di Torino “La Stampa” i tre hanno cenato ieri sera al ristorante “Bastimento” nel cuore del capoluogo piemontese. In un clima rilassato, tra portate di pesce e qualche sigaretta, presidente e allenatore hanno analizzato la sconfitta di Verona dello scorso weekend e hanno provato a trovare le soluzioni. Questo per riprendere la corsa verso gli obiettivi stagionali.

