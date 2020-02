Juventus, rimpianto Mandzukic? Per il croato debutto da sogno

Mario Mandzukic ha impiegato solamente cinque minuti per segnare al suo debutto con la maglia dell’Al Duhail.

In questa stagione l’attaccante croato aveva iniziato proprio con la maglia della Juventus, ma Sarri non l’ha praticamente mai utilizzato. A gennaio così il giocatore ha fatto i bagagli e ha accettato la corte dell’Al Duhail. Bisogna dire che non ha certo perso lo smalto.

🎥 WATCH | FT: Al Duhail 🇶🇦 2 – 0 🇮🇷 Persepolis ✅ Mandzukic opens his tally in the ACL

✅ Clean sheet

✅ 3 points secured#ACL2020 pic.twitter.com/RCxECOlYLG — #ACL2020 (@TheAFCCL) February 11, 2020

La sua squadra infatti oggi ha giocato una partita della Champions League asiatica. L’Al Duhail ha affrontato a Doha il Persepolis e l’ha battuto per 2-0. Risultato sbloccato al 5′ proprio da Mandzukic, che con una precisa zuccata ha messo la palla nel sacco. La sua esperienza può fare la differenza. Poi il raddoppio di Edmilson Junior al 13′.

Fútbol Internacional | ¡Arrancó la #AFCCup2020! Empezó la actividad de la #ChampionsLeague de Asia. Por el Grupo C y en Doha, Al Duhail FC 🇶🇦 derrotó 2-0 al Persepolis 🇮🇷, con goles de #Mandzukic 5' (1°del croata 🇭🇷 en el torneo) y Edmilson Junior 🇧🇪🇧🇷13'.@DuhailSC pic.twitter.com/lG0OAsZgZP — Balón Mundial (@balon_mundial) February 11, 2020

Un gol che farà aumentare i rimpianti dei tanti tifosi che l’avrebbero voluto vedere protagonista anche quest’anno con la Juventus.

