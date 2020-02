Orsolini alla Juventus, Sabatini fissa un prezzo assurdo

Orsolini per la Juventus è qualcosa di più di un semplice rumor, ma il ds del Bologna inizia a fare muro fissando dei paletti. «Servono 70 milioni ha detto.

Riccardo Orsolini è uno dei calciatori che maggiormente piace alla Juventus e che Paratici vorrebbe portare allo Stadium. E’ del Bologna, con il quale sembrava esserci un gentleman agreement con la Vecchia Signora. Il direttore sportivo del Bologna, però, è intervenuto per fare luce sull’argomento stoppando, di fatto, le fantasie di Orsolini e della Juventus.

Orsolini e la Juventus, si può fare o no?

«Orsolini? Non è sul mercato, ma se deve uscire non può farlo per meno di 70 milioni. Però non è sul mercato – ribadisce -. E’ il valore che gli attribuisco io, e quindi il Bologna». Walter Sabatini, ospite al Pallone nel 7 su “èTv”, conferma che la Juventus segue il giocatore e l’esistenza di una clausola, non scritta, il patto che il club bianconero e il Bologna hanno per una eventuale cessione dell’attaccante rossoblù. «C’è sempre una fase di trattativa, e quando il Bologna ha acquisito Orsolini si è stabilita una sorta di opzione con la Juve a certi prezzi. Ma non è una cosa contrattuale – dice il dt – però adesso la storia sta cambiando il corso del giocatore. Nessuno può pensare che Orsolini esca alle cifre indicate. Compenseremo con la Juventus, perché tutti possano essere contenti. Ammesso che esca. Saputo non vuole vendere Orsolini». Parole che frenano i sogni dei bianconeri e di Paratici che già pregustavano di regalare a Sarri una nuova ala offensiva.

