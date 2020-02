Milan-Juventus, le probabili formazioni di Coppa Italia

Sarri opererà del turnover in vista del match di Coppa Italia Milan-Juventus che si disputerà giovedì a San Siro. E’ la semifinale di andata.

L’infortunio di Douglas Costa costringerà Maurizio Sarri a cambiare (ancora) la Juve. Sarà l’ennesima volta che ciò accade. A partire dalla Coppa Italia la soluzione per gestire la nuova assenza del brasiliano sembra essere il rilancio del trequartista. Il 4-3-3 sarebbe ancora possibile, ma significherebbe riportare Juan Cuadrado sulla linea degli attaccanti. In Milan-Juventus, semifinale di andata, infatti, tornerà con ogni probabilità il trequartista.

Milan-Juventus, le scelte in attacco

La soluzione più probabile riguarda Paulo Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo. Un centrocampista offensivo come Aaron Ramsey dovrebbe essere la scelta consequenziale per colmare la casella del trequartista. non si sa, però come sta realmente il gallese che in questa stagione non ha mai disputato 90 minuti con la maglia della bianconera. Milan-Juventus dovrebbe vederlo protagonista, ma non è detto.

Ritorna De Sciglio?

«Tra le novità rispetto alla partita di Verona ci sarà Blaise Matuidi in mediana – scrive il Corriere dello Sport -. E’ una pedina fondamentale nello scacchiere di Sarri soprattutto in caso di trequartista per coprire le spalle a Cristiano Ronaldo. Sugli esterni con Mattia De Sciglio pronto a far rifiatare uno tra Juan Cuadrado e Alex Sandro: al centro vanno verso la conferma i titolari Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci, con Daniele Rugani pronto all’uso per sfruttare una nuova chance». Insomma, Milan-Juventus è un bel guazzabuglio.

