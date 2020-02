Pep Guardiola alla Juventus: sogno di calciomercato oppure fantasia? Secondo il The Sun è possibile: ecco l’11 da sogno dell’allenatore.

Pep Guardiola sarà l’allenatore della Juventus l’anno prossimo al posto di Maurizio Sarri? Questa è la bomba che ha lanciato il The Sun che ha anche proposto un ipotetico 11 titolare veramente da sogno dell’attuale allenatore del Manchester City.

Tra i possibili nomi, al limite del fantamercato, sono davvero stellari: si parte dalla difesa con Meunier al posto di Cuadrado come terzino destro, mentre tutto il resto della difesa rimarrebbe così, con Bonucci-De Ligt ed Alex Sandro, il tutto davanti a Szczesny. Ma non finisce qui.

Guardiola alla Juventus: il suo undici da sogno

A centrocampo nella possibile Juventus di Guardiola ci sarebbe Pjanic in cabina di regia, con Bentancur secondo schermo davanti alla difesa. Sulla trequarti, inoltre, ci sarebbero due nomi a dir poco stellari: stiamo parlando di veri e propri fenomeni, come Sané del Manchester City e, per finire, Lionel Messi: questi sono i nomi straordinari che riporta il tabloid inglese.

Ovviamente la prima punta sarà Cristiano Ronaldo ma sicuramente sarebbe interessante -e da sogno- vedere nella stessa squadra La Pulce e CR7. Agnelli dovrebbe però fare un sacrificio a dir poco straordinario ed importante ma, qualora questa stagione andasse particolarmente male tra campionato e Champions League, allora potrebbe cambiare qualcosa.

JUVENTUS DI GUARDIOLA (4-2-3-1): Szczesny: Meunier, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur; Sané, Dybala, Messi; Cristiano Ronaldo.

Pep Guardiola’s Juventus XI is arguably the greatest team of all time https://t.co/KklQjTuTFL pic.twitter.com/xIaIQuyMig — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 11, 2020

