L’austriaco David Alaba potrebbe essere finito nel mirino della Juventus. Ecco qual è la situazione del giocatore che potrebbe lasciare il Bayern.

Al Bayern Monaco dal 2008, con esordio in prima squadra datato 2010, per David Alaba potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. In questa stagione l’austriaco ha già collezionato 22 presenze, ma il suo contratto scadrà nel giugno del 2021. E le trattative per il rinnovo appaiono complicate e difficile. Tutto, come rivelato e riportato da ‘SportBild’, sarebbe bloccato.

Alaba alla Juventus, Calciomercato: situazione vantaggiosa

Ed ecco che sul giocatore classe 1992 potrebbe piombare la Juventus. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Bundesliga e lo sbarco in Serie A potrebbe diventare realtà. D’altronde i bianconeri hanno già mostrato in passato interesse per Alaba e sono per di più alla ricerca di un vice-Alex Sandro sull’out di sinistra. In Italia tra l’altro ritroverebbe anche un grande amico, che è stato suo compagno al Bayern Monaco, ossia Franck Ribery, passato la scorsa estate alla Fiorentina.

A favorire il buon esito della trattativa potrebbero senza alcun dubbio essere gli ottimi rapporti tra le due società, come perfettamente dimostrato dagli affari Coman e Vidal. Insomma, David per i torinesi potrebbe davvero diventare più di un’idea. Non resta che vedere cosa accadrà, già a vedere dalla prossima estate, quando i bavaresi potrebbero pensare alla cessione di fronte a un rischio sempre più reale di perdere il giocatore a zero.

