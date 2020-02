Van Dijk alla Juventus, il Liverpool preparare le contromosse

Van Dijk è uno dei sogni proibiti della Vecchia Signora. La Juventus lo sta corteggiando, ma il Liverpool ha pronto un rilancio assurdo per il suo difensore.

Virgil Van Dijk è senza alcun dubbio uno dei difensori più forti del mondo. Il centrale del Liverpool si è preso la scena a suon di grandi prestazioni e di trofei vinti con la maglia del club inglese. Il difensore olandese è stato accostato alla Juventus negli ultimi giorni. Ma quanto è possibile e reale la trattativa con i bianconeri? A sentire i rumor davvero tanto, al punto che i Reds sembra vogliano passare alle contromosse.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, le probabili formazioni di Coppa Italia

Van Dijk, rilancio Liverpool

Uno scenario, quello all’orizzonte, che spaventa i Reds, pronti a correre almeno parzialmente ai ripari. Se infatti per Klopp c’è una clausola di rescissione che pesa come una spada di Damocle, per Virgil Van Dijk si sta lavorando ad un rinnovo per blindarlo. Stando a quanto riportato dal portale ‘Football Insider‘, il Liverpool avrebbe pronta un’offerta irrinunciabile per l’ex Southampton. E’ un contratto di cinque anni da 150mila sterline a settimana più svariati bonus che possono portare il totale a ben 60 milioni di euro. A quel punto la Juventus sarebbe tagliata fuori.

LEGGI ANCHE >>> Esonero Sarri, torna Allegri alla Juventus? La situazione è complicata

Gli scenari futuri

Salvo tracolli davvero clamorosi, il Liverpool quest’anno vincerà la Premier League: un traguardo inseguito a lungo che potrebbe spingere il tecnico tedesco ed il difensore olandese a cercare nuovi stimoli altrove nella stagione 2020-21. La Juventus lo vuole ed è intenzionata a creare una super-coppia con De Ligt. Una coppia dal valore di almeno 300milioni di euro…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK