Milan-Juventus Coppa Italia: le formazioni UFFICIALI

Tutto pronto per Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia. Una sfida che riveste grande importanza per entrambe le formazioni. Da un lato c’è un Milan che si aggrappa a questo torneo per andare in Europa. Dall’altro una Juve che vive un momento non proprio roseo, visto il ko nell’ultima di campionato che ha fatto perdere ai bianconeri la leadership solitaria della serie A.

Sconfitta che tra l’altro ha fatto cigolare la panchina di Sarri. Se non per il presente, per il futuro, visto che si fanno i nomi di Guardiola e anche quello di Simone Inzaghi come suo successore nella prossima stagione. Fare bene in questa partita di Coppa Italia dunque sarà molto importante.

Ancora non state rese note le formazioni ufficiali del match di San Siro. Il Milan rinuncia alle due punte. Castillejo e Rebic saranno gli esterni di centrocampo, Calhanoglu giocherà alle spalle di Ibrahimovic. La Juventus invece schiera Ramsey come mezzala, Sarri punta sul tridente con Cuadrado e Dybala ai lati di Cristiano Ronaldo.

Milan-Juventus:le formazioni ufficiali

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.

