Calciomercato Milan, occasione Thiago Silva: clamoroso ritorno in vista

Thiago Silva al Milan, calciomercato: il centrale brasiliano potrebbe ritornare ad indossare la maglia rossonera

Il Milan di Stefano Pioli appare in questo frangente di stagione come una delle squadre più in crescita. L’innesto di Zlatan Ibrahimovic ha senz’altro rivitalizzato un ambiente che fino a qualche domenica fa sembrava assolutamente soporifero. L’innesto d’esperienza dello svedese ha responsabilizzato tutti i giocatori: ragion per cui, Boban e Maldini stanno valutando la possibilità di intervenire ulteriormente sul mercato alla ricerca di tasselli di qualità e d’esperienza che possano incrementare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa.

Calciomercato Milan, idea Thiago Silva: i dettagli della vicenda

Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, il Milan starebbe pensando al clamoroso ritorno di Thiago Silva in rossonero. Sebbene il difensore sudamericano abbia più volte manifestato l’intenzione di restare sotto la Tour Eiffel, il ds parigino Leonardo potrebbe lasciarlo a partire, soprattutto a causa dell’età anagrafica, non più “verde”. Boban avrebbe avuto i primi contatti con il l’entourage del calciatore, e non è escluso che nelle prossime settimane il Milan non possa formalizzare un’offerta concreta per Silva, magari proponendo al centrale verdeoro un contratto simile a quello di Ibra. Sono attesi ulteriori sviluppi nel corso delle prossime ore.

