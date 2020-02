Il futuro di Massimiliano Allegri continua a essere in divenire. Il suo futuro potrebbe essere in Francia, più precisamente al Psg.

Dopo il divorzio in estate dalla Juventus, avvenuto non senza polemiche, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una nuova panchina per iniziare una nuova importante avventura. L’allenatore livornese negli ultimi giorni è stato addirittura accostato al Milan, ma l’ipotesi appare a dir poco improbabile. L’ex bianconero tra l’altro sembrerebbe maggiormente orientato verso un’ esperienza all’estero.

Allegri in Ligue 1, Calciomercato: c’è la tentazione Psg

Un grande fascino sul buon Max ha sempre esercitato la Premier League. Ed è per questo che, come riportato da ‘Il Corriere della Sera’, ci sarebbe un accordo già raggiunto con una big del campionato inglese. Difficile sapere di chi si tratta. Occhio però anche alla pista francese.

Come rivelato dal noto media transalpino ‘Le10Sports’,il Paris Saint-Germain infatti vorrebbe puntare forte su di lui per il dopo Tuchel. A colpire Leonardo sarebbe infatti la gestione dello spogliatoio di Allegri, messa in mostra nei tanti anni alla Juventus. In quest’aspetto il tedesco difetterebbe e questo potrebbe portare le strade a separarsi. Insomma, per l’ex tecnico dei piemontesi non sembrano mancare le corteggiatrici. La prossima estate sarà senza alcun dubbio quella della scelta.

