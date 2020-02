Calciomercato Juventus, Inzaghi nome caldo per il dopo Sarri: possibile esonero dell’ex allenatore del Napoli? Le ultimissime

La Juventus non sta vivendo uno dei suoi periodi più floridi, sia a livello di prestazioni che di risultati. Anche contro il Milan, la squadra di Sarri è apparsa lenta, involuta, per certi versi abulica e svogliata. Al campanello d’allarme lanciato a Verona, per ora, non sta facendo seguito una risposta sul piano delle motivazioni, con il solo Cristiano Ronaldo che sembra sorreggere tutto il peso dell’attacco. La posizione di Maurizio Sarri non è solidissima come qualche mese: la dirigenza bianconera, a dispetto delle dichiarazioni di facciata, starebbe cominciando a valutare il profilo di altri allenatori, in particolari di quel Simone Inzaghi che tanto bene sta facendo sotto l’ombra del Colosseo.

Calciomercato Juventus, Sarri via? Pronto Inzaghi come sostituto

Simone Inzaghi è legato alla Lazio con un contratto fino al 2021. Ragion per cui, Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di privarsi del condottiero della sua compagine, anche alla luce di una stagione bel oltre le aspettative. Come rivelato qualche ora fa da Pistocchi, però, la Juve avrebbe pre allertato Inzaghi: è lui il primo nome sulla lista della dirigenza di corso Galileo Ferraris qualora Sarri venisse esonerato. Improbabile che il matrimonio Inzaghi-Juve si possa consumare già adesso: tutto potrebbe essere rimandato in estate, quando ci sarà più tempo per imbastire trattative di questa portata. Al momento è solo un’indiscrezione, niente più. Ma quello di Inzaghi è un profilo che intriga, e non poco, dalle parti di Torino…

