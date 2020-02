Polemiche a non finire dopo Milan Juventus. A finire nel mirino e l’abbraccio di Buffon a Valeri, ma soprattutto il titolo de ‘Il Mattino’.

Le polemiche non finiscono davvero mai. Può essere descritto così quanto sta accadendo dopo Milan Juventus, che ha scatenato tante discussioni per l’arbitraggio di Valeri. Nel mirino è poi finito quell’abbraccio a fine partita tra il direttore di gara e l’estremo difensore dei bianconeri Gigi Buffon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Milan Juventus, Cesari boccia Valeri

Buffon l’abbraccia-arbitri, ‘Il Mattino’ fa infuriare i tifosi sui social

E a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato il titolo de ‘Il Mattino’: “Buffon l’abbracciarbitri“. Ma d’altronde l’immagine c’ha messo davvero pochissimo tempo a diventare virale. E sui social network si sono immediatamente scatenate numerose reazioni. Il primo a dire la sua è stato il leader della Lega Matteo Salvini, noto tifoso milanista: “Perché l’arbitro non è sceso in campo direttamente con la maglia bianconera già che c’era?“. Parole molto dure quelle del senatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, Buffon non si ferma: ecco il suo prossimo obiettivo

Ma ovviamente non è mancata la rabbia dei tifosi bianconeri, che non accettano l’accusa e che difendono il buon Gigi. Per quest’ultimo tra l’altro si tratta di un bis. Già nel 2017 infatti il portiere aveva abbracciato Tagliavento al termine di un Juventus Lazio. E anche là polemiche a non finire. Insomma, ci sono gesti e comportamenti che sono destinati a far discutere sempre e comunque. Soprattutto se arrivano dopo una partita già di per sé delicata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK