Calciomercato Juventus, Buffon rinnova: fissata la data, i dettagli

Calciomercato Juventus, Gianluigi Buffon è vicino al rinnovo del contratto con i bianconeri: è stata fissata la data. I dettagli, il portiere è storia.

Gianluigi Buffon e la Juventus, una storia d’amore infinita che adesso potrebbe, con sempre maggiore probabilità, tingersi di un nuovo colore: stando agli ultimi rumors di calciomercato Juventus, sembrerebbe che il portiere dei bianconeri, che spegnerà 43 cartoline tra qualche mese, rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora per un’altra stagione.

La data, secondo quanto riporta Tuttosport, è già stata fissata: ci sarà infatti un incontro con Andrea Agnelli, con il presidente in persona, fissato nella prima settimana di marzo 2020.

In questa settimana, dunque, l’agente del giocatore incontrerà la dirigenza per capire in che modo prolungare il proprio rapporto di lavoro e scrivere un’altra grande pagina della squadra piemontese. Di problemi, però, soprattutto viste le ultime prestazioni dell’estremo difensore, non sembra proprio che ci saranno.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Juventus, la gufata di Klopp: ecco cos’ha detto

Calciomercato Juventus, Buffon rinnova: fissata la data

Gianluigi Buffon e la Juventus, una storia d’amore infinita e che durerà ancora un anno per poi, magari, ritirarsi ed appendere gli scarpini al chiodo. A 42 anni l’ex capitano della Nazionale, dopo una brevissima esperienza al Psg, è tornato nella sua vera casa torinese in cui ha vinto -quasi- tutto ed è diventato uno dei simboli dell’Italia calcistica che conta, vero e proprio emblema di una rivoluzione partita dal basso.

Insomma, nello spogliatoio ed in campo Gigi non mancherà, ancora per qualche tempo, di dare il proprio apporto ai compagni, soprattutto ai più giovani, i quali da sempre lo venerano, rispettano ed ammirano vedendo in lui un vero e proprio punto di riferimento.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Torino, su Izzo piomba l’Inter: lo scenario

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK