Jurgen Klopp ha lanciato una vera e propria gufata nei confronti della Juventus: ecco cos’ha detto il tecnico del Liverpool sui bianconeri.

Vera e propria gufata da parte di Jurgen Klopp nei confronti della Juventus: l’allenatore del Liverpool infatti ha dichiarato che i bianconeri di Maurizio Sarri sono i favoriti numero uno per la vittoria della Champions League, a differenza dei suoi Reds.

Il motivo, secondo l’opinione del tecnico ex Borussia Dortmund, va ricercata nel fatto che dapprima che iniziasse questa nuova stagione i bianconeri erano favoriti dal momento che ha la rosa migliore dal punto di vista tecnico che abbia mai visto.

La Vecchia Signora, infatti, ha giocatori di qualità e di un valore assoluto, umano e non solo, per poi aggiungere che non riesce a capire, anche se non guarda a sufficienza la Serie A, come faccia a non essere in testa con 10 punti di distacco dalla seconda.

Klopp, “gufata” sulla Juventus

Klopp oltre alla gufata alla Juventus ha voluto spendere parole importanti anche nei confronti della rosa del Bayern Monaco che ha giocatori di qualità e caratura internazionale, ma soltanto se stanno tutti bene, così come quella del Psg è davvero straordinaria, senza però dimenticare Barcellona e Manchester City, che recentemente però è stata esclusa dalla Champions League dell’anno prossimo per aver infranto le regole del Fair Play Finanziario.

Per questo motivo è davvero difficile dire chi potrà vincere quest’anno la Champions League dal momento che ci sono davvero tantissime squadre che sono pronte a poterla alzare, con la Juventus che, sulla carta, era davvero la migliore di tutte ma, dopo gli ultimi risultati davvero negativi, questo status sembra essere un pochino ridimensionato.

