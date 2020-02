Calciomercato Juventus, per Ramsey in estate si cercheranno acquirenti: è molto probabile che dopo una sola stagione per lui ci sia un addio.

E’ una stagione davvero strana e complicata per Aaron Ramsey. Il centrocampista classe 1990 della Juventus, nonostante non sia riuscito a fare la differenza tra le fila dei bianconeri quest’anno, è stato spesso schierato titolare dal momento che la coperta in quella zona del campo, la trequarti, è molto corta: Federico Bernardeschi non ha convinto ed oggi è infortunato, mentre Douglas Costa è più ai box che in campo.

Per questo motivo il gallese è spesso sceso in campo tra le fila di Maurizio Sarri ma, allo stesso tempo, a giugno potrebbe lasciare la Vecchia Signora: gli 8 milioni di euro d’ingaggio che attualmente percepisce non sembrano convincere il club di Corso Galileo Ferraris a puntare ancora su di lui.

Insomma, non sembra essere quel top player visto tra le fila dell’Arsenal, nonostante il talento non gli manchi e le prestazioni, in generale, sono state “normali“. Ma da lui ci si aspetta molto, molto di più. Ecco dove potrebbe andare.

Calciomercato Juventus, Ramsey addio a giugno? I club interessati

Secondo quanto riporta Tony Cascarino, ex attaccante di Chelsea ed Olympique Marsiglia oggi editorialista del Times, Ramsey al Manchester United potrebbe trovare l’ambiente ideale per rilanciarsi e, soprattutto, fare la differenza nella Premier League, campionato in cui si è dimostrato tra i migliori top player di tutto il campionato.

Per questo motivo, soprattutto considerato il fatto che i Red Devils hanno tra le proprie fila quel Paul Pogba sempre più nei pensieri dei bianconeri, il ragazzo a giugno potrebbe cambiare casacca. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi e, soprattutto, come giocherà il gallese e se le sue prestazioni convinceranno -o meno- la società, l’allenatore ed i tifosi.

