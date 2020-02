Il ritorno di Pogba è un argomento che affascina e intriga un po’ tutti in casa Juventus. Ecco quali sono le ultime sulla trattativa per il francese.

“Come per Ibra, anche per Paul l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve“. Queste parole di Mino Raiola hanno a dir poco riacceso la trattativa per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Una vera e propria apertura quella dell’agente del centrocampista francese. D’altronde i rapporti tra il giocatore e il Manchester United sono a dir poco ai minimi termini. Ed è per questo l’addio sembra esser diventato qualcosa di praticamente inevitabile.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: obiettivo sempre più concreto

D’altronde, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il feeling del Polpo con l’ambiente bianconero è sempre rimasto molto elevato. E potrebbe essere proprio questo a fare la differenza e a far sognare i tifosi. I tempi della trattativa? Sicuramente, come detto dallo stesso Raiola, se ne riparlerà soltanto dopo gli Europei.

Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che sarà un’estate caldissima, anche perché il contratto di Pogba andrà in scadenza nel 2021. L’obiettivo del Manchester United è quello di monetizzare e di evitare di perdere il giocatore a zero. L’addio però, come detto, appare un qualcosa di oramai quasi certo. Infatti, secondo la stampa d’Oltremanica, il buon Paul avrebbe già comunicato ai compagni la decisione di andare via a fine stagione. Gli ostacoli? Come evidenziato sempre da ‘Il Corriere dallo Sport’, il più grande potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza del Real Madrid, con Zidane sponsor del connazionale. Da non sottovalutare però nemmeno il fatto che potrebbe servire un investimento da circa 250 milioni di euro. Insomma, un altro colpo alla Ronaldo.

