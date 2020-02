Calciomercato Juventus, Pogba e non solo: tre nomi per il centrocampo

Calciomercato Juventus, non c’è solo Pogba nella lista dei rinforzi per il centrocampo bianconero per il futuro: si sono fatti altri tre nomi, i dettagli.

Il calciomercato Juventus di quest’estate, che prenderà il via a giugno, inizierà necessariamente da qui. Si sono già fatti tre nomi, secondo quanto riporta Tuttosport, per la sessione estiva che prenderà il via tra qualche mese: la pianificazione, del resto, è tutto o quasi.

Sono tre i nomi che con insistenza circolano in queste ore, veri e propri obiettivi in grado di rinforzare la rosa nel presente ma anche e soprattutto nel futuro, nella speranza che la Vecchia Signora possa rimanere sui livelli straordinari di questi ultimi otto anni per tantissimo tempo.

Il primo nome sulla lista ovviamente è quello di Paul Pogba, con il francese del Manchester United ormai sempre più lontano dai Red Devils e pronto a ricominciare da Torino, proprio lì da dove tutto è partito. Il suo nome, però, non è l’unico sulla lista.

Calciomercato Juventus, Tonali e Aouar piste calde

Il secondo è quello di Sandro Tonali del Brescia. Il centrocampista classe 2001 è infatti l’oggetto del desiderio di mezza Europa ma Andrea Agnelli, complice un ottimo rapporto con Cellino ed un’offerta economica importante per l’estate, potrebbe anticipare tutti e presentarsi in Lombardia con almeno 35 milioni di euro.

Il terzo ed ultimo nome proviene dalla Francia: stiamo parlando di Aouar, centrocampista francese ma di origini algerine classe 1998 di proprietà dell’Olympique Lione che si sta mettendo in mostra e posizionando ai massimi livelli del calcio mondiale grazie ad una crescita a dir poco esponenziale.

Per lui quest’anno, giusto per dare qualche numero, parliamo di 30 presenze, 7 gol e 6 assist tra campionato e coppe europee: numeri da vero e proprio top player.

