Dybala manda un messaggio ai tifosi della Juventus

Paulo Dybala è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Juventus contro il Brescia. L’argentino è stato tra i migliori in campo, autore del gol del vantaggio bianconero.

A far parlare però, anche sui social, non sono state solo le prodezze in campo dell’ex Palermo, ma anche un gesto che il giocatore ha rivolto verso i tifosi. “Niente fischi” questo in soldoni quello che l’argentino ha voluto dire ai supporters bianconeri.

Prima ha mimato il gesto del fischio, poi con la mano ha fatto segno di “no”. Quel che Dybala ha voluto dire ai tifosi della Juventus è che ora più che mai la squadra ha bisogno del sostegno del suo pubblico. E d’altronde è ingeneroso fischiare una Juve che è prima in classifica, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions.

Le reazioni dei tifosi

Un gesto apprezzato, quello di Dybala. Yazid ad esempio su Twitter scrive: “Ho criticato tanto #Dybala, devo dire che è uno dei pochi che ha un senso di responsabilità e di dedizione spiccato. Oltre ad essere molto maturo come atteggiamento. Lui sa dov’è”. E Lecter aggiunge: “Dal gesto di Dybala si evince che i ragazzi hanno bisogno del sostengo dei tifosi. Invece di fischiare e insultare gli avversari cantate per loro.

È una stagione complicata per tanti motivi, l’ultima cosa che ci vuole è il dissenso anche allo stadio”.

