Juventus-Brescia, tutti in piedi per Chiellini!

Minuto numero 78 di Juventus-Brescia, il pubblico dello Stadium si alza in piedi per applaudire uno dei suoi beniamini: Giorgio Chiellini.

Finalmente l’incubo è finito per l’esperto difensore della Juve, una autentica bandiera e anche un importantissimo uomo spogliatoio. Lui sì che sa come si fa a vincere e per questo motivo è un leader straordinario per tutti i compagni di squadra più giovani. La fortuna gli ha girato le spalle ad agosto, quando è stato vittima di un bruttissimo infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori dai campi a lungo.

Ormai il peggio è passato e Sarri lo ha inserito nell’elenco dei convocati per la sfida dello Stadium contro le rondinelle. A 12 minuti dalla fine Chiellini ha fatto finalmente ritorno in campo, prendendo il posto del compagno di squadra Bonucci. Grande emozione da parte del pubblico nel momento in cui è tornato a giocare con la sua Juventus, rivestendo tra l’altro la fascia di capitano.

Il ritorno di Chiellini sarà davvero molto importante in questa fase cruciale della stagione, considerando la sua esperienza. Fattore che a volte fa la differenza, specie in campo europeo. Sarri da oggi sa che può contare ad occhi chiusi su di lui e lo Stadium ha applaudito molto il suo ritorno in campo, consapevoli che può essere davvero l’arma in più della Juventus.

