Calciomercato Roma, esonero Fonseca: dopo la sconfitta di Bergamo, la panchina del tecnico portoghese traballa pericolosamente

Dopo il ko di Bergamo, la Roma vede seriamente complicarsi la sua rincorsa Champions, distante ormai 6 punti. I giallorossi sono apparsi abulici, incostanti, lenti: la manovra di Dzeko e compagni è stata farraginosa, e solamente un guizzo del bosniaco aveva illuso tutti. Nel secondo tempo lo strapotere fisico dell’Atalanta è emerso, e gli uomini di Gasperini hanno meritatamente ribaltato l’iniziale svantaggio. La panchina di Fonseca ora non è più salda come qualche settimana fa: decisiva, in questo senso, sarà il match casalingo di domenica prossima contro il Lecce. Qualora i capitolini non dovessero fare risultato neanche contro la compagine pugliese, ecco che ci potrebbe essere l’avvicendamento in panchina.

Calciomercato Roma, la panchina di Fonseca traballa: decisivo il match contro il Lecce

4 punti in 7 giornate sono oggettivamente pochi per una squadra che neanche un mese fa ambiva al piazzamento in Champions League. Secondo le indiscrezioni raccolte dal noto quotidiano “Il Tempo” Fonseca si gioca la sua fetta di stagione contro il Lecce: non si fanno ancora nomi per un eventuale post-Fonseca, ma la dirigenza potrebbe affidarsi ad un “traghettatore” fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore è emersa anche la clamorosa ipotesi Spalletti, ma appare alquanto improbabile che il tecnico di Certaldo possa ritornare in quell’ambiente dal quale è letteralmente “fuggito” neanche due anni e mezzo fa. Staremo a vedere quali saranno i possibili scenari della vicenda. Roma-Fonseca: c’è da superare l’ostacolo Lecce, altrimenti sarà addio.

