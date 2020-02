Isco è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid: ecco la situazione.

Isco è un giocatore che è da tempo nel mirino della Juventus. Lo spagnolo viene considerato un possibile innesto di qualità ed esperienza. A non permettere alla trattativa di decollare sono però stati principalmente due motivi: le condizioni fisiche del giocatore e le richieste economiche del Real Madrid. Sotto quest’ultimo punto di vista le cose sembrerebbero essere radicalmente cambiate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, le ultime sul possibile affare Chiesa

Isco alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri ci pensano

Il 27enne infatti rientra più nei programmi tecnico-tattici dei blancos e potrebbe lasciare Madrid a fine stagione. E la società spagnola, come rivelato dal tabloid britannico ‘The Sun’, avrebbe già fissato la cifra per la cessione in 75 milioni di euro. Un investimento sicuramente non indifferente, ma che la Juventus potrebbe decidere di fare, vista la necessità a centrocampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, la situazione Pogba: obiettivo sempre più concreto

Va detto però che un problema potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio elevato. Sono poche infatti le società che potrebbero permetterselo. Insomma, la trattativa per Isco non appare tutta in discesa. Ma chissà se la Vecchia Signora non possa provarci in estate. Nel calciomercato nulla può essere dato per certo e scontato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK