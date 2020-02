Juventus, infortunio Pjanic brutta tegola per Sarri

Juventus-Brescia è terminata sul punteggio di 2-0 a favore dei bianconeri, che dunque riprendono a marciare dopo qualche battuta a vuoto di troppo nelle ultime uscite. Dybala e Cuadrado hanno portato al successo sulle rondinelle nel giorno dell’assenza di Cristiano Ronaldo.

Per Maurizio Sarri però c’è una brutta notizia, ovvero l’infortunio di Miralem Pjanic. Il giocatore bosniaco era stato risparmiato dall’inizio da parte del tecnico, considerato anche che non era nelle migliori condizioni. Nella ripresa, sul punteggio di 1-0, Pjanic è entrato in campo ma la sua partita è durata appena 7 minuti.

Il centrocampista infatti ha dovuto arrendersi ad un problema all’inguine, che ovviamente dovrà essere valutato con esami strumentali per capirne l’entità. La sua assenza sarebbe senz’altro una tegola per una Juventus impegnata su più fronti e attesa sopratutto dal confronto con il Lione in Champions League.

