Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero messo gli occhi su due giocatori del Pescara. Ecco chi sono e la situazione della trattativa.

Nonostante la sessione invernale abbia chiuso i battenti da poco più di due settimane, in casa Juventus il calciomercato continua a tenere banco e a essere all’ordine del giorno. Ed ecco che la società bianconera, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Messaggero’, avrebbe messo gli occhi su due giocatori che tanto bene stanno facendo al Pescara.

Calciomercato Juventus, occhi su due giocatori del Pescara

Sempre secondo quanto raccontato dal noto quotidiano romano, i piemontesi starebbero seguendo il terzino Gabriele Zappa e l’attaccante Milos Bocic. Il primo è in orbita Inter e potrebbe essere riacquistato dai nerazzurri per cinque milioni di euro. Il secondo invece, arrivato in estate dall’Udinese, si è dimostrato un ottimo jolly offensivo, dotato di forza fisica e tecnica. La Juventus lo monitorerebbe da tempo, soprattutto in chiave formazione U23.

Nella trattativa potrebbe senza alcun dubbio fare la differenza l’ottimo rapporto che intercorre tra le due società, come dimostrato e testimoniato da tanti affari conclusi in passato. Insomma, per il suo futuro la Juventus guarda anche in casa Pescara. E due nomi interessanti sarebbero quindi già sul taccuino di Paratici.

