Tonali alla Juventus, Calciomercato: la mossa decisiva di Paratici

Sandro Tonali alla Juventus: Fabio Paratici si appresta a fare la mossa decisiva per riuscire a portare in bianconero il talento del Brescia. Le ultime.

Dopo Juventus-Brescia 2-0 giocata ieri, i bianconeri sono sempre più convinti di Sandro Tonali. Il regista classe 2000 delle Rondinelle, che ieri non è potuto scendere in campo a causa di un infortunio, non ha perso interesse agli occhi dei bianconeri: il suo profilo è sempre in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora, con il club di Corso Galileo Ferraris che è pronto ad affondare il colpo già nei prossimi mesi per portarlo alla corte di Maurizio Sarri nella prossima stagione.

Complice la partita di ieri, infatti, negli scorsi giorni, come riporta Tuttojuve, ci sarebbero stati degli incontri da parte di Paratici ed alcuni emissari della compagine lombarda per approfondire la questione e cercare di trovare il definitivo punto d’incontro tra le parti, che al momento non è ancora stato raggiunto.

La speranza, però, è quella di riuscire a concludere il tutto, senza fretta, nei prossimi mesi, ma prima di giugno: in questo modo il ragazzo riuscirebbe ad iniziare il ritiro con il resto dei compagni ed entrare al più presto nei meccanismi della squadra.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: il Brescia è convinto?

Sandro Tonali è convinto di trasferirsi alla Juventus a giugno, nella prossima finestra di calciomercato: questa sembra essere la volontà del ragazzo, ma il Brescia è convinto di questa scelta?

Al momento sembrerebbe proprio di sì, ma qualora si scatenasse l’asta sarebbe senz’altro felice dal momento che riuscirebbe a trarre il maggior beneficio dalla cessione del proprio gioiello.

Paratici ha già fatto la sua mossa: organizzare una serie di incontri interlocutori, il resto si vedrà.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, che saranno decisive per capire il suo futuro.

