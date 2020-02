Il calciomercato Juventus è sempre orientato a rinforzare la rosa nel prossimo futuro. I bianconeri avrebbero messo un giocatore della serie A nel mirino.

Chris Smalling è stato uno degli acquisti più azzeccati della Roma in questa stagione. Il centrale è arrivato in prestito oneroso ai giallorossi dal Manchester United e finora, nonostante la stagione altalenante della sua squadra, è stato sempre tra i migliori. Il giocatore si trova bene nella capitale e sarebbe pronto a restare. E d’altronde la Roma non ha nascosto di voler riscattare il giocatore dallo United, tra l’altro restio a cederlo definitivamente.

La Juventus resta alla finestra

Il futuro del giocatore inglese alla Roma è però legato soprattutto alla qualificazione della squadra di Fonseca alla prossima Champions League. Traguardo difficile, al momento, che però garantirebbe gli introiti necessari per fare l’operazione. Ma se Smalling non sarà riscattato dalla Roma per lui sono pronte nuove strade. In Inghilterra ci sono Everton e Tottenham che sono molto interessate a lui. E sarebbero disposte a garantirgli uno stipendio più alto rispetto a quello che avrebbe in mente di offrire la Roma. E poi c’è la Juventus, che cerca un difensore esperto e di grande spessore. Proprio come Smalling. Anche perché ci potrebbe essere da rimpiazzare un Rugani che probabilmente a fine stagione cambierà aria, visto che finora è stato utilizzato pochissimo. La dirigenza bianconera avrebbe già mandato più volte degli osservatori per valutarlo.

