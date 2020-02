Infortunio Pjanic, esito esami diagnostici: i tempi di recupero

Infortunio Pjanic: ecco le ultime sulle condizioni e sui tempi di recupero del centrocampista bosniaco della Juventus. Ci sarà con il Lione?

L’infortunio di Pjanic, avvenuto nel match di ieri contro il Brescia, ha tenuto in ansia la Juventus e tutti i suoi tifosi. Gli esiti degli esami diagnostici a cui si è sottoposto il centrocampista bosniaco hanno però permesso di tirare un bel sospiro di sollievo.

Infortunio Pjanic, esisto esami diagnostici: i tempi di recupero

I controlli hanno infatti evidenziato per il 29enne un lieve affaticamento all’adduttore destro. Sono state quindi escluse lesioni muscolari. I tempi di recupero saranno di circa una settimana. Pjanic non ci sarà quindi nella sfida di sabato prossimo contro la Spal. Lo staff medico della Juventus è comunque ottimista per un suo recupero in vista della sfida di Champions League contro il Lione, valida per l’andata degli ottavi di finale.

Questo il comunicato, apparso sul sito ufficiale della società piemontese: “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro.mLe sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

