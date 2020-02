Missione compiuta per Maurizio Sarri. La sua Juventus ha piegato il Brescia per 2-0 e in questo modo rimarrà sicuramente al comando della classifica, in attesa di vedere il risultato di Lazio-Inter, posticipo di questa sera.

Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore bianconero ha analizzato la sfida dello Stadium.

«Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dopo aver sbloccato il risultato abbiamo avuto pazienza, poi è arrivato anche il raddoppio» dice l’allenatore, che racconta anche la grande voglia di giocare di Giorgio Chiellini, reduce da un grave infortunio ed entrato in campo a 12 minuti dalla fine. «Si è praticamente messo in campo da solo» dice Sarri sorridendo ma del resto «ha fatto sei mesi di grandi sacrifici e merita questa gioia. Si è tolto la tuta e me lo sono ritrovato accanto, mi ha detto “quanto manca?” Gli ho detto di entrare».

In questa fase della stagione la Juventus si trova a fare i conti con diversi giocatori acciaccati. Anche questo non facilita Sarri nel trovare una soluzione tattica definitiva. «Ci sono molti giocatori che non hanno un ruolo unico ben determinato. – spiega il tecnico della Juventus – Dybala è un attaccante ma atipico, Ronaldo è un esterno ma poi fa la prima punta. Douglas Costa è fuori e lo sono anche altri giocatori importanti. Quindi abbiamo un po’ di situazioni tattiche da mettere in chiaro».

In queste ultime gare si è vista una Juventus a trazione anteriore. «L’orientamento al momento è quello di giocare con i tre davanti al momento. Anche perché Ramsey preferisce giocare da mezzala e non da trequartista». Domanda conclusiva per Sarri legata alle condizioni di Pjanic, uscito per infortunio dopo appena 7 minuti in campo. «Ha un problema al flessore, ma il flessore può dare anche segnali contraddittori. Vedremo domani di cosa si tratta con più dettaglio».

