Calciomercato Juventus: in estate potrebbe arrivare un incredibile maxi-scambio con il Manchester United. Ecco chi potrebbero essere i giocatori coinvolti.

Nonostante la stagione sia entrata in un momento a dir poco clou, il calciomercato continua a tenere banco. Il pensiero va infatti alla prossima sessione estiva, che potrebbe essere caratterizzata da grandi affari e grandi colpi. In casa Juventus uno dei nomi caldi potrebbe senza alcun dubbio essere quello di Paul Pogba. Il ritorno del transalpino in quel di Torino è infatti un’ipotesi che starebbe diventando pian piano sempre più viva e reale.

Calciomercato Juventus, maxi-scambio con il Manchester United?

Ed ecco che, secondo quanto rivelato attraverso un tweet dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Tancredi Palmieri, la società bianconera starebbe studiando un piano e una strategia per arrivare al centrocampista francese. L’idea sarebbe quella di inserire due contropartita tecniche, ossia Ramsey e Rabiot. Ai due centrocampisti potrebbe aggiungersi un conguaglio economico di 15 milioni di euro.

Pogba to Juventus on summer 2020 (that will try a straight swap for Ramsey+Rabiot, but maybe will have to add 15m€) https://t.co/1K9Fhi8WG2 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 17, 2020

La voce e l’indiscrezioni era comunque già uscita negli scorsi giorni in Inghilterra. E, secondo quanto raccontato dai tabloid britannici, la Juventus vorrebbe inserire dei giocatori nella trattativa per abbassare le pretese del Manchester United. Inoltre alcune cessioni potrebbero portare a bilancio delle plusvalenze importanti. Insomma, la trattativa appare difficile e non impossibile. I tifosi possono comunque continuare a sognare il Pogback.

