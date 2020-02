La stangata per il Manchester City potrebbe essere solo e soltanto l’inizio. E a tremare potrebbe essere anche la Juventus.

La stangata al Manchester City, escluso per due anni dalle coppe per le sponsorizzazioni gonfiate, fa ancora discutere e non poco il mondo del calcio. Ma nel frattempo, come rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe qualcos’altro su cui l‘Uefa potrebbe decidere d’intervenire, ossia le plusvalenze fittizie. Ed ecco che il Club Licensing Committee, presieduto da Michele Uva, starebbe studiando il dossier per cercare di trovare il meccanismo più efficace di controllo.

Clamorosa decisione dell’UEFA: trema anche la Juventus

Il noto quotidiano sportivo ha parlato anche di cifre. Infatti in Serie A, in cinque anni, sono stati contabilizzati 2,7 miliardi di plusvalenze, molti di più di Bundesliga e Liga. Soltanto la Premier ha fatturato di più, ossia quasi il triplo. Ed è per questo che, quando l’Uefa varerà definitivamente la norma, dovrebbero inevitabilmente esserci delle ricadute anche per i club italiani.

L’obiettivo è quindi quello di bloccare il cosiddetto player trading e di mettere a posto i conti delle società. Ormai il gioco delle plusvalenze, in tutte le sue molteplici sfaccettature, è diventato essenziale. Uno studio della Figc ha infatti rivelato che nel 2016-2017 queste hanno rappresentato circa il 22% dei ricavi del calcio italiano. Un vizio che però si starebbe allargando a macchia d’olio in tutta Europa. Ci sono ovviamente anche quelle legittime, ma non mancano quelle che destano sospetti. Ma quali provvedimenti si potrebbero prendere? Questo è ancora tutto da decidere, ma l’idea e la strategia potrebbe essere quella secondo cui i ricavi da plusvalenze potranno incidere solo in parte sui bilanci ai fini del Financial Fair Play.

