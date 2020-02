Dopo il presunto, ma improbabile, esonero Sarri dalla Juventus, sulla panchina dei bianconeri potrebbe tornare Capello? L’allenatore ha risposto.

Nella giornata di oggi il Corriere della Sera aveva riportato un’indiscrezione riguardante Fabio Capello alla Juventus in caso di esonero da parte dei bianconeri di Maurizio Sarri. Si tratterebbe di un vero e proprio ritorno del fenomenale tecnico che aveva già guidato la Vecchia Signora dal 2004 al 2006.

Nell’articolo di giornale si legge che l’allenatore avrebbe potuto essere affascinato dal riprendere in mano la squadra dopo lo scandalo di Calciopoli, magari proprio contro l’Inter nel derby d’Italia, una delle sfide più affascinanti di tutta la stagione calcistica per i tifosi, gli addetti ai lavori ed, ovviamente, tutti i calciatori.

Intercettato da Tuttojuve, però, l’allenatore, che in passato ha anche allenato la nazionale della Russia, la Roma e tantissime altre squadre portandole al successo, ha risposto commentando questi rumors di calciomercato.

Capello alla Juventus dopo esonero Sarri? Le sue parole

Capello alla Juventus se Sarri verrà esonerato dai bianconeri? L’allenatore nega tutto e dichiara di non avere nulla a che fare con questa presunta indiscrezione. Allo stesso tempo, nonostante la sua infinita esperienza, fa sempre piacere essere accostati ad un club importante e blasonato come quello della Vecchia Signora, la cui panchina è a dir poco prestigiosa, tuttavia la sua sensazione è che non possiede più l’età giusta per allenare.

Insomma, Capello è di fatto un allenatore pensionato dopo una lunghissima carriera sui campi di calcio in cui ha dato il suo contributo nel rivoluzionare il calcio italiano e non solo. Insomma, nulla di fatto.

