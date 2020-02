Cristiano Ronaldo è sempre al centro dell’attenzione. E stavolta per lui è arrivato anche un regalo speciale da parte della Nike.

Sono passate circa due settimane dal compleanno di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha compiuto 35 anni e ha ricevuto davvero tanti regali. Il più bello e apprezzato è stato senza alcun dubbio quello della sua fidanzata Georgina Rodriguez. Quest’ultima ha infatti scelto per questa importante ricorrenza una Classe G Brabus. Ma i pensieri per lui non sembrano essere ancora finiti.

Cristiano Ronaldo, ecco l’incredibile regalo della Nike

Il giocatore della Juventus ha infatti mostrato, attraverso le sue Instagram Stories, il regalo fattogli direttamente dalla Nike, ossia un paio di Air Max, con il suo nome inciso in oro sui lati e con la forma de classico Swoosh della marca sportiva, sponsor del portoghese a vita. Un regalo molto apprezzato da Cristiano Ronaldo, che ne ha postato la foto sul suo profilo social, ringraziando così l’azienda.

E intanto, pensando e parlando delle questioni di campo, fa riflettere l’assenza di Cristiano nella sfida di domenica contro il Brescia. Le sensazioni fanno pensare che si sia deciso di concedere al portoghese un normale turno di riposo, visto che nell’ultimo periodo ha disputato tantissime partite. L’obiettivo di Maurizio Sarri e di tutto lo staff bianconero sarebbe infatti quello di averlo al meglio per le prossime uscite, soprattutto per la Champions League.

