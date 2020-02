Calciomercato Juventus, arriva un vero e proprio top player italiano a centrocampo a giugno? I bianconeri ci pensano ed affondano il colpo: l’ipotesi.

Spunta un nome nuovo, ma nemmeno troppo, per il centrocampo della Juventus del futuro: stiamo parlando di Castrovilli della Fiorentina, che quest’anno si è trasformato in un vero e proprio top player in grado di fare la differenza in mediana grazie alle sue giocate, alle geometrie e, soprattutto, al suo immenso talento.

Non sarà facile per Fabio Paratici, il CFO dei bianconeri, cercare di strappare il ragazzo a Rocco Commisso il quale, non più tardi di sei mesi fa, ha dimostrato di essere un vero e proprio osso duro nel non mollare i suoi top player. Un esempio su tutti? Federico Chiesa.

Con l’ex giocatore di Cremonese e Palermo la sensazione è la stessa, ossia che si vorrà a tutti i costi far rispettare il contratto che lo lega ancora per parecchi anni al club gigliato, in attesa di un’offerta monstre che probabilmente arriverà: saranno i bianconeri ad effettuarla oppure il tutto arriverà dall’estero?

Calciomercato Juventus, Castrovilli è più di un’idea

Castrovilli è l’esempio più lampante di quanto, se dietro un ragazzo c’è una vera e propria programmazione a lungo termine, i risultati non tardano ad arrivare. Il ragazzo, dopo essere stato acquistato dalla Fiorentina, è stato tenuto in “incubazione” un anno, in cui ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra senza mai esordire.

Poi la svolta: due stagioni in prestito in Serie B a farsi le ossa in una piazza tranquilla, ma esigente, come la Cremonese in cui è letteralmente esploso diventando uno dei giocatori più in vista della cadetteria. Poi, il ritorno in Serie A, alla Viola, dove ha continuato il suo percorso di crescita ed è diventato quello che tutti oggi conosciamo.

Il piano della Juventus per acquistarlo è cercare di fare leva sul fatto che potrebbe iniziare a vincere in un club italiano, che vuole ringiovanire la mediana e, soprattutto, aprirgli le porte dell’Europa che conta. Tutto questo basterà?

