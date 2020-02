Georgina macchina da soldi. Quanto prende da CR7 e Instagram

Dalla Spagna una clamorosa indiscrezione svela quanto Cristiano Ronaldo passerebbe al mese a Georgina per accudire i figli. In più da Instagram….

Sì, è bellissima. Georgina Rodriguez ha spopolato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. E’ stata la sua notte. Gli italiani hanno accolto la compagna di CR7 nelle loro case ammirandone una bellezza ammaliante, naturale, senza filtri o “accorgimenti”. Le sue forme hanno dato slancio ad un sorriso sornione e coinvolgente, meno sguaiato di altre soubrette argentine che prima di lei erano salite sul palco.

Il bel gesto di Georgina

E Cristiano Ronaldo, quasi commosso, in platea ad applaudire. In abito blu, il fuoriclasse della Juve ha preso posto in prima fila al teatro Ariston, come documentano le riprese tv. Sulla stessa fila il direttore di Rai1 Stefano Coletta, Giovanna Civitillo moglie di Amadeus e il figlio del conduttore. La prima vera uscita italiana della compagna del “Re” è stata positiva e anche il suo gesto postumo è stato molto apprezzato. La modella, infatti, ha devoluto il compenso di Sanremo all’ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino.

Quanto guadagna la compagna di CR7?

L’Italia ancora sta cercando di scoprire quanto aveva preso per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Georgina Rodriguez, la compagna di Ronaldo, dal canto suo continua ad attirare l’attenzione anche in Spagna. L’emittente Telecinco ha svelato quanto Georgina riceverebbe da Cristiano ogni mese per le sue spese e per accudire ai figli: Si va dai 50.000 ai 100.000 euro. La modella argentina guadagnerebbe 8.000 euro ogni post Instagram che pubblica per le aziende di cui è testimonial. Non è finita qui, inoltre: per rilasciare un’intervista chiederebbe 100.000 euro.

