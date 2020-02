Juventus, Sarri sorride: due importanti rientri in gruppo

La Juventus ha ripreso oggi a lavorare dopo il giorno di riposo in vista del prossimo appuntamento, la trasferta di sabato pomeriggio sul campo del fanalino di coda Spal. Un impegno che non andrà preso sottogamba da parte degli uomini di Sarri.

Bisogna fare infatti ad un dato statistico importante, ovvero che la Juventus non è mai riuscita a vincere negli ultimi anni a Ferrara. Anzi la Spal nella passata stagione riuscì a cogliere un importante successo sui bianconeri, punti d’oro nella volata di una salvezza poi conquistata.

LEGGI ANCHE –>> Bernardeschi, gesto nobile: il Carnevale di Carrara è salvo

Non ci sarà lo squalificato Bonucci in campo, ma le buone notizie per Sarri arrivano dall’infermeria. Le condizioni di Pjanic verranno monitorate giorno dopo giorno, ma è difficile pensare che il giocatore bosniaco verrà rischiato contro la Spal, considerato poi che all’orizzonte ci sono le partite contro Lione e Inter.

Due big in gruppo

Sarri può sorridere perché Bernardeschi e Khedira hanno svolto l’intera seduta in gruppo e dunque possono considerarsi definitivamente recuperati. E’ chiaro che entrambi non sono al meglio, ma chissà che non possano essere nella lista dei convocati per la partita di sabato. Soprattutto il rientro del tedesco, ormai ai box da tempo, garantisce una alternativa importante in più in mezzo al campo.

La Juventus tornerà in campo domani mattina per continuare a preparare sul campo i prossimi appuntamenti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK